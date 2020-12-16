Cобрание в связи с деятельностью Фонда YAŞAT

Как сообщили в ASK, азербайджанские предприниматели проявляют большую активность в вопросе пожертвований в Фонд YAŞAT, созданный 8 декабря Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержки раненых и семей шехидов, участвовавших в борьбе за восстановление территориальной целостности нашей страны.

Президент Национальной конфедерации организаций азербайджанских предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев провел собрание, целью которого было мобилизовать предпринимателей еще более активно вносить пожертвования в Фонд YAŞAT. В ходе заседания, в котором участвовали также вице-президенты Конфедерации, советники и сотрудники исполнительного аппарата, говорилось также о важности того, чтобы помощь и поддержка оказывались на постоянной основе.

Мамед Мусаев заявил, что за 44 дня войны ощущалось единение народа Азербайджана, и благодаря союзу Президент – Армия – Народ наши земли были освобождены от оккупации.

По словам президента ASK, историческая победа была достигнута благодаря героизму Азербайджанской армии. «Мы вечно будем обязаны семьям шехидов, нашим ветеранам и должны сделать все, чтобы улучшить их бытовые условия», - заявил Мамед Мусаев.