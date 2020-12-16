Cобрание в связи с деятельностью Фонда YAŞAT
Конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) провела собрание в связи с деятельностью Фонда YAŞAT.
Как сообщили в ASK, азербайджанские предприниматели проявляют большую активность в вопросе пожертвований в Фонд YAŞAT, созданный 8 декабря Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержки раненых и семей шехидов, участвовавших в борьбе за восстановление территориальной целостности нашей страны.
Президент Национальной конфедерации организаций азербайджанских предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев провел собрание, целью которого было мобилизовать предпринимателей еще более активно вносить пожертвования в Фонд YAŞAT. В ходе заседания, в котором участвовали также вице-президенты Конфедерации, советники и сотрудники исполнительного аппарата, говорилось также о важности того, чтобы помощь и поддержка оказывались на постоянной основе.
Мамед Мусаев заявил, что за 44 дня войны ощущалось единение народа Азербайджана, и благодаря союзу Президент – Армия – Народ наши земли были освобождены от оккупации.
По словам президента ASK, историческая победа была достигнута благодаря героизму Азербайджанской армии. «Мы вечно будем обязаны семьям шехидов, нашим ветеранам и должны сделать все, чтобы улучшить их бытовые условия», - заявил Мамед Мусаев.
Далее выступили вице-президенты ASK Вугар Аббасов, Вугар Зейналов, Жаля Гаджиева, Закир Нуриев и Закир Азимов, которые проинформировали собравшихся о той помощи, которую оказали руководимые ими структуры семьям шехидов и ветеранам.
Мамед Мусаев поручил более активно привлекать азербайджанских бизнесменов, проживающих за границей. В связи с этим будут даны определенные указания представителям ASK в зарубежных странах.
«Известно, что пандемия COVID-19 и в нашей стране оказала негативное воздействие на деятельность предпринимателей, но это наше общее дело и нам надо быть более активными», - заявил президент ASK. Он призвал всех бизнесменов присоединиться к этой благородной инициативе главы государства и проявить максимальную активность на долгосрочной основе.