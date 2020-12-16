Министр Бабаев: За последний месяц социальная поддержка охватила более 4 тысяч человек

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева осуществляются меры социальной поддержки членам семей шехидов Отечественной войны, участников войны, в том числе раненых военнослужащих и лиц, пострадавших от армянского террора. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании коллегии, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

«За последний месяц эти меры коснулись более 4 тысяч человек, соответствующих этим категориям», - сказал министр.

Он отметил, что членам семей шехидов назначаются ежемесячные стипендии Президента, пенсии и пособия. Этот процесс продолжается мерами по привлечению вышеназванных лиц к программе активной занятости, обеспечению их социально-психологической поддержкой и т.д.

Сотрудники министерства встречаются с семьями шехидов, участниками войны, лицами, пострадавшими от армянского террора, осуществляют все работы для того, чтобы окружить их социальной поддержкой государства.

Сахиль Бабаев сказал, что в министерстве около 60 услуг, 31 из которых проактивная, а также 20 услуг по электронным справкам, часть из которых связана с семьями шехидов, Национальными героями и инвалидами войны: «Круг связанных с ними проактивных услуг планируется расширить, и в ближайшие дни будет представлен ряд новых электронных услуг».