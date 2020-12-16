Она отметила, что если до пандемии в службу «103» поступало около 3000 звонков, а число вызовов составляло 1500-2000, то в настоящее время поступает около 10 000 звонков, число вызовов составляет 2000-2500.

В последнее время в связи с ростом числа заражений коронавирусом отмечается существенное увеличение и числа обращений в скорую помощь. Об этом в интервью haqqin.az заявила заместитель главврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

"Большинство звонков справочного характера. Поступает много звонков и от тех, кто не нуждается в оказании неотложной медпомощи, что приводит к опозданиям на вызовы. Задержки вызовов обусловлены и определенными трудностями, возникающими при госпитализации коронавирусных больных», - сказала она.

По словам Ирады Алиевой, по поручению Минздрава поликлиники Баку перешли на усиленный режим работы.

«Они работают полную неделю, без выходных, с 08:00 до 18:00 часов. Обследование, контроль и обеспечение витаминным комплексом больных с температурой до 38 градусов, которые легко и бессимптомно переносят болезнь, осуществляется поликлиниками. Скорая помощь производит забор лабораторного материала у лиц с температурой выше 38 градусов, у которых хронические заболевания, и тех, кто обратился с жалобами на одышку, удушье, тяжелобольных», - сказала она.

Она также добавила, что бригады скорой помощи регулярно выполняют вызовы, поступающие на горячую линию «103» в связи с инфарктами, инсультами, дорожно-транспортными происшествиями, родами, травмами, отравлениями и др.

«Вызовы квалифицируются по степени тяжести. В первую очередь выполняются вызовы по более тяжелым случаям. А госпитализация тяжелых больных требует больше времени на выполнение вызова», - сказала она.