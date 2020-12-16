Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза в Азербайджан крупной партии наркотических средств.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Госкомтаможни, при досмотре чемодана гражданки Азербайджана Самиры Ильхам гызы Шахвердиевой, прибывшей рейсом Стамбул-Баку, на рентгеновском аппарате выявили подозрительные предметы.

При проверке были обнаружены хорошо замаскированные в пакетах для сладостей 13 650 единиц прегабалина, 552,9 грамма кокаина, 283 единицы психотропного вещества MDMA и 971 грамм метамфетамина.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны Самира Ильхам гызы Шахвердиева, Джамиль Джалал оглу Сафаров и Самир Камиль оглу Салманов. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 и 240.3.2. Решением Ясамальского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.