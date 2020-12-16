Минтруда: Свыше 1300 членам семей шехидов Отечественной войны назначены соцвыплаты
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по назначению соответствующих социальных выплат членам семей шехидов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, Фонд назначил выплаты по социальному обеспечению - ежемесячную стипендию президента, а также пенсии и пособия - более чем 1300 членам семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.
Особое внимание уделяется оперативной поддержке семей военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, и вопросам социальной защиты участников войны.