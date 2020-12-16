Пашинян едет на границу с Азербайджаном

Как сообщил глава армянского правительства на своей странице в Facebook, он посетит Мегри, Капан, Горис, Сисиан. В рамках поездки Пашинян намерен встретиться с гражданами, представителями общин и областной администрации.

Премьер-министр Армении в понедельник проведет рабочий день в Сюникской области, сообщает «Спутник-Армения».

Напомним, что накануне мэр города Капан Геворк Парсян заявил, что начался демонтаж оборонительных укреплений армянской армии на стратегических высотах в районе государственной границы Армении и Азербайджана. По его словам, объекты переходят под контроль ВС Азербайджана.

«Добровольцам из Минобороны сказали отойти от своих оборудованных позиций до советских границ». От нашей жилой зоны ВС Азербайджана будут в 1 км, от аэропорта – в 200-300 метрах», - сказал Парсян.

Отметим, что данные высоты находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана.