Ранее в ряде СМИ распространились слухи о том, что жители Капана якобы начали сжигать свои дома.

«Село Спитакашен, ранее входившее в Азербайджанскую ССР, осталось непосредственно по ту сторону границы. Сейчас пограничную линию чертит экскаватор», - пишет «Спутник-Армения».

Как пишет издание, армяне подожгли несколько домов в селе Спитакашен. В советское время село называлось Агкенд и входило в Зангиланский район Азербайджанской ССР, прямо на границе с Армянской ССР. Теперь оно переходит под контроль Азербайджана.

Село расположено в нескольких сотнях метров от Капанского аэропорта и примерно в 2 км от города Капан.

«В селе было несколько домов, один из них сжег хозяин», - отмечает «Спутник-Армения».

В селе проживали три-четыре семьи, хозяин одного из домов, уходя, поджег его.

В эти часы экскаватор размечает советскую границу и блокирует дорогу из Капана в Зангилан.