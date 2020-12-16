В Баку продали сотни льготных квартир

Во время сегодняшней продажи в процедуре выбора 501 квартиры участвовали 847 человек.

Сегодня Госагентство жилищного строительства (MİDA) успешно завершило процесс выбора 501 квартиры в зданиях № 1,4, 5 и 6 Говсанского жилого комплекса. Процедура выбора квартир стартовала в 11:00 и завершилась в кратчайшие сроки. В ходе процедуры был завершен выбор 490 квартир, выбор остальных 11 квартир будет продолжен в 11:00 28 декабря 2020 года.

Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству, в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства», выбор квартир в порядке ожидания начнется 2 декабря в 11:00 и продлится до 11:00 28 декабря.

Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.

Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим ее, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.