Ильхам Алиев наградил военнослужащих Азербайджана медалями "За Отвагу", "За отличие в бою", "Храбрый воин"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За Отвагу".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении медалью "Храбрый воин" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, успешно выполнивших боевые задачи при освобождении территорий Азербайджанской Республики от оккупации, отличившихся в сохранении боеспособности наших войск, уничтоживших основные группировки и технику противника.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие в бою" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана за проявленную храбрость и самоотверженность, выполняя боевые задания во время освобождения от оккупации земель Азербайджана, а также за демонстрацию инициативных и решительных действий.
Со списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.