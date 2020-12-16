Ильхам Алиев наградил военнослужащих Азербайджана медалями "За Отвагу", "За отличие в бою", "Храбрый воин"

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За Отвагу".

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о награждении медалью "Храбрый воин" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, успешно выполнивших боевые задачи при освобождении территорий Азербайджанской Республики от оккупации, отличившихся в сохранении боеспособности наших войск, уничтоживших основные группировки и технику противника.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За отличие в бою" военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана за проявленную храбрость и самоотверженность, выполняя боевые задания во время освобождения от оккупации земель Азербайджана, а также за демонстрацию инициативных и решительных действий.

Со списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.