Открытие: коронавирус уничтожается ультрафиолетом!

Им удалось подтвердить эффект излучения. По мнению ученых, ультрафиолетовые лучи будут действовать похожим образом и на инфекцию, которая вызвала пандемию этого года.

Группа ученых из университета в Тель-Авиве занималась вопросом, как ультрафиолетовое излучение разной длины волн влияет на вирус HCov-OC43, который родственен Covid-19.

Оказывается, суть в том, что уничтожить частицы коронавируса можно с помощью недорогих, излучающих ультрафиолет светодиодов. Именно они могут дезинфицировать воздух, воду и различные поверхности.

В мире множество лабораторий пытаются не только создать вакцину от злосчастного коронавируса, но и найти эффективные средства, позволяющие избавиться от инфекции, которая оседает на поверхностях и в помещениях. Только что haqqin.az стало известно, что израильские ученые открыли способ, благодаря которому можно убить микробы Covid-19 на 99,9 процентов. Сенсация? Вероятно.

«Весь мир ищет эффективный способ уничтожения коронавирусов. Проблема в том, что дезинфицировать автобус, поезд, спортивный зал или самолет с помощью химических средств требуется много людей и времени, для того, чтобы вирусоубивающая среда начала действовать», - обращает внимание на проблему профессор Хадас Мамане, автор работы, опубликованной в журнале Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

«Дезинфицирующие устройства, основанные на LED-лампочках, можно установить, например, в вентиляционных системах, кондиционерах и стерилизовать втягиваемый и нагнетаемый в помещения воздух», - сказал автор научной работы. По его мнению, дезинфицировать таким образом можно воду или различные поверхности.

Согласно проведенным исследованиям, новую систему без проблем можно будет внедрить в жизнь и вывести на рынок.

«Мы открыли, что уничтожить коронавирус с помощью источников LED, излучающих ультрафиолет, очень просто. Мы уничтожали вирусы, используя дешевые и легко доступные диоды, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртути, как обычные лампочки. Наше открытие имеет коммерческое использование и даст важный результат для общества, потому что оно указывает на возможность легкого и безопасного использования диодов в разных сферах жизни», - говорит профессор Мамане.

Исследуя оптимальную длину волны излучения, израильские ученые открыли, что длина волны ультрафиолета в 285 нанометров действует почти так же, как и волна длиной в 265 нанометров, которая возникает в гораздо более дорогих и труднодоступных диодах.

Во время тестов ультрафиолет от дешевых светодиодов уничтожал клетки вируса в течение полминуты на 99,9 процента!

Но это еще не все. Исследователи в дальнейших своих изысканиях хотят проверить эффективность нового метода на других вирусах и бактериях.

В то же время ученые предупреждают, что пробы самостоятельной дезинфекции с помощью светодиодов, излучающих ультрафиолет, небезопасны. Система должна быть спроектирована так, чтобы человек сам не подвергался воздействию ультрафиолетового излучения. Тем не менее открытие в Тель-Авиве дает надежду на скорое и эффективное внедрение его в жизнь не только в Израиле, но во всем мире. Эту оптимистическую новость опубликовало издание в wGospodarce.pl.