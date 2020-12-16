Глава ФСБ России на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова.
Как сообщает АзерТАдж, Александр Бортников передал главе Азербайджанского государства приветствия президента России Владимира Путина.
На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления, было заявлено, что ситуация стабильная.
В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы российского государства и, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту России.