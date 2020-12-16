Женщина из индейского племени впервые может возглавить МВД США

Associated Press сообщает, что демократ от одного из округов Нью-Мексико и вице-президент комитета по природным ресурсам Палаты представителей Конгресса США может стать первым представителем коренных народов в этой должности.

Байден при этом пояснил, что подбирает членов своей команды таким образом, чтобы они с самого первого дня могли бороться с "неоспоримой, набирающей обороты и суровой реальностью климатических изменений".

Кандидатуру Деб Хааланд должен утвердить Сенат Конгресса США. В ведении МВД Соединенных Штатов находятся, в частности, управление землями федеральной собственности и вопросы регулирования природных ресурсов. Кроме того, оно занимается проблемами коренных народов США, численность которых в 2011 году превышала 3 млн человек (порядка 562 племен).