Ванецян рассказал, в каком состоянии сегодня Армения

“Я это говорю не как лидер оппозиционной партии, а как человек, занимающийся политикой, как человек, долгие годы прослуживший в СНБ, как генерал...” - сказал Ванецян, подчеркнув, что за прошедшие два с половиной года Никол Пашинян и его команда показали, свою неспособность работать.

По словам Ванецяна, эти люди не знают, что такое государство, как надо поступать, о чем говорить.

Комментируя информацию о разногласиях в рядах оппозиции, Ванецян заявил, что в данный момент их нет, есть консолидация усилий вокруг одного вопроса, однако с точки зрения идеологии эти политсилы совершенно разные.

Ванецян заявил о готовности встретиться с Пашиняном для обсуждения вопроса отставки последнего.