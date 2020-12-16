Объявлены нерабочие дни 2021 года

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.



Как сообщили в министерстве, в соответствии с определенными Трудовым кодексом Азербайджана нормами рабочего времени на 2021 год, а также распоряжениями президента Ильхама Алиева "Об установлении Дня Победы в Азербайджанской Республике", решениями Кабинета министров Азербайджана об определении дней праздников Новруз и Гурбан, в 2021 году не считаются рабочими днями:

