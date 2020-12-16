Болгария высылает российского дипломата

Власти Болгарии приняли решение о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение болгарской прокуратуры.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на МИД Болгарии уточняет, что российский дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.

Комментируя действия официальной Софии, посольство России назвало высылку дипломата "безосновательной", такой шаг властей Болгарии "не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе".