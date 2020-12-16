Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом глава украинского государства написал в Twitter по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Киеве, передает Anadolu.

Зеленский также сообщил, что в Украине готовятся к заседанию Стратегического совета высшего уровня Турция - Украина, запланированному на начало 2021 года.

Украинский лидер отметил, что будет рад провести очередную встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.