Песков рассказал, когда Путин бывает жестким

Президент России Владимир Путин проявил жесткость в разговоре с правительством о росте цен на продукты, но считает, что увольнение министров - это самое легкое. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Уравновешенность - это одно, президент действительно уравновешен, а если говорить о жесткости в рабочем режиме, то этой жесткости иногда хоть отбавляй", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков напомнил, что на прошлой неделе была обнародована запись совещания главы российского государства с членами правительства по теме роста цен на продукты. По мнению Пескова, эти кадры демонстрируют, "насколько президент может быть жестким": "Это не то, что он кого-то критикует конкретно из правительства. В сложных ситуациях он может быть одинаково жестким и с работниками своей администрации, и с правительством, и с другими ведомствами".