США ввели новые санкции против России

Министерство коммерции США ввело новые санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничительные меры введут против российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп», а также против гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Ограничения американского министерства коммерции вводятся, как отмечает ведомство, в отношении лиц и компаний, «которые небезосновательно считаются вовлеченными или несут существенный риск быть причастными к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

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