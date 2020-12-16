США ввели новые санкции против России
Министерство коммерции США ввело новые санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.
Ограничительные меры введут против российских компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп», а также против гражданина РФ Ильяса Сабирова.
Ограничения американского министерства коммерции вводятся, как отмечает ведомство, в отношении лиц и компаний, «которые небезосновательно считаются вовлеченными или несут существенный риск быть причастными к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».