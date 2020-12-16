Джейхун Байрамов обсудил антиазербайджанские резолюции с вице-премьером Бельгии

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Бельгией, а также партнерстве с Европейским Союзом.

В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером Бельгии, министром по иностранным делам, европейским вопросам, внешней торговле и федеральным культурным институтам Софи Вильмес.

Особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству, запуску Южного газового коридора, тому факту, что в консорциуме "Южный газовый коридор" представлена в том числе и бельгийская компания.

Стороны обсудили и последнюю ситуацию в регионе. Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о провокации, предпринятой Арменией 27 сентября этого года, а также о контрнаступательной операции Азербайджана и 44-дневной Отечественной войне.

Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о трехстороннем заявлении от 10 ноября и его реализации. В то же время, отметив наступивший этап постконфликтного восстановления и реконструкции, глава МИД Азербайджана сказал, что были созданы новые рамки для безопасности и сотрудничества, которые открыли дополнительные возможности для развития и процветания региона.

Коснувшись в ходе встречи вопроса принятия односторонних и предвзятых решений в отношении Азербайджана парламентами ряда европейских стран, министр Байрамов с чувством сожаления заметил, что аналогичное решение было принято и бельгийским парламентом. Джейхун Байрамов подчеркнул, что включение в тот документ ряда не отражающих действительности моментов, несмотря на наличие в решении, принятом в результате разъяснения правительства Бельгии, отсылок на нормы и принципы международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, вызвало серьезную озабоченность азербайджанской общественности.

Софи Вильмес, в свою очередь, отметила заинтересованность в развитии отношений сотрудничества между двумя странами. По ее словам, в контексте развития двусторонних отношений Бельгия всегда действовала в соответствии с международным правом. Обратив внимание на процесс установления долгосрочного и прочного мира в постконфликтный период, Софи Вильмес заявила, что Бельгия с удовольствием может принять участие в этом процессе.