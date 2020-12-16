3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) стал бронзовым призером Кубка мира.

Сегодня в Белграде завершается Кубок мира по борьбе. В последний день соревнований у Азербайджана есть шанс завоевать три медали в вольной борьбе.

Это шестая медаль Азербайджана на неудачном для нас Кубке мира, где нашим борцам не удалось завоевать ни одной золотой награды.

Несмотря на травму, полученную в ходе бронзового поединка против представителя Франции Ильмана Мухтарова, Гаджи удалось довести схватку до победы – 10:4.

Одну из наград уже завоевал Ахмеднаби Гварзатилов. В финале весовой категории до 61 кг он встречался с россиянином Абашачи Магомедовым и уступил со счетом 1:5.

За бронзу сегодня поборются Гаджи Алиев (65 кг) и Шамиль Зубаиров (97 кг).

На данный момент у Азербайджана 5 медалей, три из которых завоеваны в греко-римской борьбе, а еще по одной – в женской и вольной. Помимо серебра Ахмеднаби Гварзатилова, 2-е место занял классик Исламбек Дадов (67 кг), а Эльдениз Азизли (55 кг), Бека Канделаки (130 кг) и Элис Манолова (65 кг) выиграли бронзу.

Увы, на первом в истории Кубке мира Азербайджан остался без золота.