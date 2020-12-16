В парламенте Армении все меньше сторонников Пашиняна

Избранный от блока Никола Пашиняна "Мой шаг" депутат парламента Армении от Гориса Тигран Карапетян отказался от мандата. Об этом Карапетян написал в Facebook.

По его словам, он не теряет веры в то, что у Армении будет "сильная военная промышленность", именно в этом, считает парламентарий, заключается смысл его жизни.

Sputnik Армения отмечает, что после подписания трехстороннего заявления фракцию "Мой шаг" покинули депутаты Гаяне Абрамян, Тагуи Товмасян, члены Совета старейшин Еревана Изабелла Абгарян, Арсен Карапетян, Месроп Папикян. Депутат Вараздат Карапетян также сложил мандат, но в связи с переходом на другую должность.