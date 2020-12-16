Тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне, передано его семье. Как сообщает haqqin.az , тело старшего лейтенанта Байрама Ильгар оглу Бабашева было доставлено в село Гюнешли Джалилабадского района, где он родился.

Последний раз семья Байрама разговаривала с ним 29 сентября.

Сотни жителей района пришли попрощаться с офицером, отдавшим свою жизнь за Родину.

По словам боевых товарищей, командир роты, старший лейтенант Байрам Бабашев в течение трех часов сражался, чтобы вывести своих солдат из окружения в Кельбаджаре, уничтожил более 30 вражеских солдат.

Байрам погиб 2 октября. Оба его брата с первых дней принимали участие в Отечественной войне, и оба стали ветеранами.