Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - передает ТАСС заявление российского Минобороны.

Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство пишет, что "военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм".