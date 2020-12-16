Зять Саргсяна называет Пашиняна «сумасшедшим и предателем» и пугает «быстрым всеармянским судом»

Обращаясь к заявлению Никола Пашиняна: «Я отдаю себе отчет в том, что должен предстать перед судом народа», Минасян отмечает, что Пашинян даже не представляет, что означает народный суд, потому что совершенно не осознает, что он сделал.

Бывший посол Армении в Ватикане, зять Сержа Саргсяна Микаел Минасянв своем Facebook опубликовал очередное видео, где рассказывает, «о том, как грабили армию во время войны и предстоящем судебном процессе».

«Он организовал и сделал все, но он не осознает, что он сделал, из-за этого он не понимает, что будет с его родственниками, другими его полулюдьми и их родственниками, когда народ поймет, представит себе последствия сделанного и несделанного Николом Пашиняном. Будет народный суд – в буквальном смысле слова «самосуд». И Никола Пашиняна, и полулюдей убьют под стенами: как правило, таким и бывает суд обманутого, убитого и лишенного Родины народа», – указал Минасян.

Минасян говорит, что Никол Пашинян, его жена и стоящие рядом с ним «полулюди» предали целый народ, убили тысячи, а после этого «жаловались», что люди вошли в их дома, украли у них духи…

Далее зять экс-президента Армении называет Пашиняна и «сумасшедшим, и предателем»: «Вас ждет террор, но не медиатеррор, а самый настоящий. И единственное, что может вас спасти, – это быстрый всеармянский суд, чтобы люди не разорвали вас на куски. А пользователи, которые спрашивают: пугаете людей? Нет, я не пугаю, я четко говорю, что будет».