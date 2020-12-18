В Австрии объявили третий локдаун

Канцлер представил три этапа «возвращения к нормальности». На первом этапе, который продлится с 26 декабря по 18 января, будут действовать следующие ограничения: выходить из дома можно только в магазин, на работу или при необходимости оказать помощь другим людям; все предприятия сферы услуг и магазины, за исключением продающих товары первой необходимости, будут закрыты; школы продолжат работать дистанционно; все культурные учреждения также будут закрыты, пишет РБК.

С 18 января в стране начнется массовое тестирование на коронавирус. Его участники, получившие отрицательный тест, смогут посещать магазины, объекты культуры и ездить на отдых, сообщил Курц.

«Для тех, кто не готов участвовать в тестировании, правила локдауна будут действовать по 24 января, то есть на неделю дольше», — сказал канцлер. Посетить учреждения культуры будет возможно при наличии отрицательного теста.

Третий этап, по словам канцлера, должен завершиться «ближе к лету». На этом этапе власти планируют отказаться от ограничений из-за пандемии благодаря вакцинации. Она начнется в стране с 27 декабря, передает Kurier.

