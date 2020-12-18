УЕФА присудил «Карабаху» техническое поражение

Дисциплинарная инстанция УЕФА присудила чемпиону Азербайджана « Карабах у» техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы против испанского «Вильярреала», который должен был состояться 10 декабря.

Напомним, в связи с массовым заражением футболистов «Карабаха» коронавирусом у агдамского клуба попросту не нашлось 13 игроков, чтобы заявить на игру. В результате чемпион Азербайджан не полетел в Испанию.

Игра с «Вильярреалом» не имела никакого турнирного значения. Испанцы уже гарантировали себе 1-е место в группе, а «Карабах» не смог бы подняться выше последней, 4-й позиции. В итоге, как и ожидалось, УЕФА присудил азербайджанской команде техническое поражение, так как по новому регламенту УЕФА, связанному с COVID-19, именно «Карабах» ответственен за то, что матч не состоялся.

«Карабах» набрал на групповой стадии 1 очко. Подопечные Гурбана Гурбанова проиграли пять матчей, сыграв вничью с израильским «Маккаби». Отметим, что «Карабах» все домашние матчи провел в Стамбуле из-за запрета УЕФА на проведение международных игр в Азербайджане в связи с войной в Нагорном Карабахе.