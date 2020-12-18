Эрдоган и Меркель поговорили об отношениях Турции и Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью АП Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось укрепление связей между двумя странами, а также перспективы отношений между Турцией и Евросоюзом в предстоящий период.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС, и поблагодарил Ангелу Меркель за ее конструктивный вклад и усилия в этом направлении.

Он приветствовал принятие позитивной повестки дня на недавнем саммите Евросоюза. Глава турецкого государства отметил, что это стало возможно благодаря позиции ответственных лидеров ЕС. Президент Эрдоган предупредил, что попытки спровоцировать кризис в отношениях между Анкарой и Брюсселем могут нанести вред интересам обеих сторон.

Президент Эрдоган констатировал, что за последние два года в отношениях между Турцией и ЕС было многое упущено из-за того, что некоторые члены ЕС действовали в угоду своим узким интересам.