Швеция сдалась

Власти Швеции рекомендовали людям носить в транспорте маски в определенные часы, заявил премьер-министр Стефан Левен. Просьбу носить маски в транспорте вводят с 7 января. К тому времени агентство здравоохранения представит конкретные параметры и требования, пояснил Левен. Об этом пишет Forbes.

Другие ограничения, объявленные в пятницу, предусматривают незамедлительную приостановку работы госучреждений, кроме выполняющих самые необходимые функции. В Швеции закрываются библиотеки, музеи, общественные бани и другие организации. С 24 декабря ресторанам запретили продавать алкоголь после 20:00. С той же даты максимально разрешенное число людей в одной компании в заведениях снизится с восьми человек до четырех. Торговые центры, магазины и тренажерные залы должны будут установить максимальное число посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Средние школы попросили продлить удаленное обучение до 24 января.

Все, кто могут работать из дома, должны работать из дома, подчеркнул Левен.

Швеция еще весной, в отличие от большинства стран мира, отказалась от полноценного карантина и не стала закрывать бизнес, в том числе рестораны. Правительство полагалось на сознательность шведов, что они будут следовать рекомендациям и соблюдать социальную дистанцию. Но в результате число зараженных коронавирусом на душу населения в Швеции — одно из самых больших в Европе, а смертность существенно выше соседей по Скандинавии.

Осенью, во время второго роста заболеваемости, Швеция начала постепенно вводить рекомендации — необязательные, но настойчивые. Специальная комиссия, которая проверяет выбранный страной «особый путь», на этой неделе обвинила правительство в провале защиты пожилых от коронавируса.

В Швеции выявили 367 120 зараженных коронавирусом, 7 993 человека в стране умерли от инфекции, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.