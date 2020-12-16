Haqqin.az написал, исполнительная власть среагировала, но «Дом врачей» снова хотят снести
Об осуществляемом ООО Fədək ничем не обоснованном сносе бывшего «Дома врачей» на проспекте Азадлыг, 80 haqqin.az уже рассказывал. Никакие органы официально здание аварийным не признавали, не сделано это и в судебном порядке. Исполнительные органы, судя по всему, никаких мер, чтобы воспрепятствовать сносу, не предприняли, и после некоторого перерыва, буквально на днях, стройкомпания, уверившись в своей безнаказанности, осуществила самый настоящий разбой: у жильцов взламывали двери, выносили мебель и грузили ее на машины, а потом так же насильно перевозили людей со всем их скарбом на съемные квартиры.
Предыстория такова: в 2017 году строительная компания ООО Fədək сообщила жильцам, что их дом будет снесен, а на его месте появится многоэтажка, в которой всем жителям предоставят полностью отремонтированные квартиры площадью больше, чем у них есть сейчас. На состоявшейся в том же году встрече жителей дома с представителями Насиминской исполнительной власти было заявлено, что здание потеряло запас прочности и потому внесено в пилотный проект Кабмина по сносу аварийных и искажающих облик Баку зданий. Сами жильцы не замечали никаких изъянов в своем крепком и надежном доме, но их никто слушать не захотел. Никакой экспертизы на аварийность дома никогда не проводилось, и никаких официальных документов о причинах сноса никому предъявлено не было.
Несмотря на возражения, квартировладельцам предложили соглашение, по которому строительство нового дома займет два года, и в этот период жильцам будет оплачиваться проживание в арендованных квартирах. Но обитатели дома решили выяснить репутацию строительной компании и узнали, что в отношении учредителя ООО Fədək Явера Гурбанова в 2013 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в строительной сфере. Правда, тогда он являлся директором ООО Eyfel. Этот факт всех насторожил, а когда Fədək не оплатило работу подрядной компании, которая в течение нескольких месяцев рыла котлован под новостройку, люди и вовсе встревожились и отказались покидать свои квартиры.
Однако ООО решило взять их измором. В доме, где продолжали жить люди, молодчики из Fədək принялись разрушать крышу, чердак, ломать лестничные проемы, кувалдой пробивать несущие конструкции. Некоторые жильцы, не выдержав грохота и пыли и возможности обрушения стен, съехали из своих квартир.
Воодушевленное тем, что из-за опасений обрушения отдельные собственники жилья съехали, ООО продолжило погром здания. В первую очередь были снесены стены и разломаны балконы в освободившихся квартирах. Два года с утра до вечера бригады вандалов в строительных комбинезонах методично разрушали здание, в котором, рискуя в любую минуту оказаться под обломками, жили более 40 семей, почти 100 человек.
Усердие и спешка Fədək, в принципе, понятны – чем больше разрушений, тем дом менее устойчив, то есть на самом деле в аварийном состоянии, а значит можно безнаказанно завладеть выгодным участком в центре города. Все обращения жильцов в различные государственные органы остались безрезультатными. С 2018 года Насиминская ИВ твердо встала на сторону строительной компании, которая, в свою очередь, заваливала суды исками против собственников квартир.
Между тем закон был на стороне жильцов.
Как отметил адвокат Фуад Агаев, проживающие в доме по проспекту Азадлыг, 80 являются собственниками своих квартир, к тому же недопустимо разрушать здание, в котором живут люди, создавать угрозу их здоровью и жизни.
Как утверждает юрист, были грубо нарушены права собственников, так как только при наличии решения Кабмина об изъятии земли, на которой находится данное здание, для государственных нужд соответствующие органы могут предпринять какие-то действия по изъятию собственности. И только при условии справедливой выплаты компенсации владельцам жилья. Во всех остальных случаях отселение людей, уничтожение их собственности, попытки обмена квартир и прочее абсолютно противозаконны. Причем адвокат Агаев уверяет, что к постановлению Кабмина о пилотном проекте, предусматривающем снос аварийных зданий, «Дом врачей» отношения не имеет. Его нет в специальном списке Кабмина, как нет и экспертизы МЧС относительно устойчивости постройки. Никакие органы официально дом аварийным не признавали, не сделано это и в судебном порядке. Юрист напомнил, что под действие постановления о «пилотном проекте» подпадают дома, находящиеся в аварийном состоянии к моменту принятия данного документа, и постановление Кабмина никоим образом не относится к постановлению об изъятии земель для государственных нужд. В случае же со зданием по Азадлыг, 80 Насиминская ИВ совершенно безосновательно объявила здание аварийным, что позволило застройщику начать разрушать квартиры жильцов, которые по каким-то причинам съехали. Делается это с одной-единственной целью – добиться действительной аварийности здания. Это нарушение не только законов страны, но и международного права по защите собственности, уверен адвокат.
Уже три года руководство Госкомитета по архитектуре и градостроительству и ИВ Насиминского района обещают жильцам по справедливости разобраться и принять меры в отношении виновников строительного беспредела. После публикации в haqqin.az статьи «Осужденный за мошенничество стройбарон разрушает «Дом врачей», жильцов пригласили на встречу с главой ИВ Насиминского района, а директор ООО Fədək Фахраддин Керимов попросил у них прощения за «доставленные неудобства», а также заверил, что все разрушенные конструкции будут восстановлены в прежнем виде. И в ту же ночь рабочие начали расчищать разрушенные подъезды и квартиры, вывозить строительный мусор и др.
А вскоре Апелляционный суд аннулировал решение Насиминского суда о выселении жителей этого дома по представлению Насиминской ИВ. Казалось, вот она справедливость, люди могут спокойно жить в своих квартирах, но строители вовсе не хотели отказываться от планов рейдерского захвата территории «Дома врачей». Спустя время компания с еще большим остервенением стала выживать людей из своих квартир. К примеру, хозяйка квартиры на четвертом этаже Эмма Султанова два года живет с пробитым строителями потолком, в котором зияет дыра на чердак. «Взамен моей квартиры с видом на парк Кероглу Fədək предлагает жилье в каком-то дальнем микрорайоне», - возмущается женщина.
А тех, кто все же выехал, руководитель ООО Явер Гурбанов попросту обманул, проигнорировав пункт соглашения о том, что компания заплатит за аренду в квартирах временного проживания. Фарида Сафарова, например, за два года аренды квартиры ни копейки не получила. Даже несмотря на то, что в июне этого года в Ясамальском суде она выиграла дело в отношении ООО Fədək, не выполнившего свои обязательства по предусмотренным срокам строительства нового дома и выплате денег на аренду жилья.
«В ответ на мое обращение по поводу компенсации глава стройкомпании Явер Гурбанов разразился угрозами и руганью. Мы все время находим в деле с Fədək странные, идущие вразрез с законом решения. Так, нам стало известно, что ИВ Насиминского района сдала в аренду Гурбанову на 49 лет большую территорию, на которой в том числе находится и «Дом врачей», - привела факты беззаконной деятельности стройкомпании Ф.Сафарова.
А буквально на днях, 15 декабря 2020 года, ранним утром в квартиры еще оставшихся в здании собственников принялись стучать работники стройкомпании с требованием немедленно покинуть здание. Судебного решения у них при этом не имелось. «Рабочие начали выламывать мою дверь. Это было очень страшно. Пришлось вызвать полицию», - рассказывает Э.Султанова. Но пока приехала полиция, рабочие уже вынесли часть вещей и мебели собственника жилья и даже погрузили на машину. Варварским образом Султанову вместе с содержимым квартиры отвезли на съемную квартиру. Одновременно погрузили вещи другого жильца - Эмиля Керимова.
Подобные спецоперации по насильственному выселению, видимо, ждут и других жильцов. Много чего творили стройкомпании в Баку в последние годы, но выселение собственников жилья подобным силовым методом – нечто новое. Неужели и на этот раз ИВ и правоохранительные органы останутся безучастными?
Отметим, что дом на Азадлыг, 80 был построен в стиле конструктивизма в 50-х годах прошлого века известным бакинским архитектором Сенчихиным. Здесь жили известные медики - кардиолог Нуратдин Рзаев, травматолог Айдын Имамалиев, психиатр Хамиз Гасанов, терапевт Эмин Эфендиев и др. Подобное здание, расположенное неподалеку, капитально отремонтировали и оно по-прежнему является украшением города, а его жильцы спокойно живут в своих квартирах.