Haqqin.az написал, исполнительная власть среагировала, но «Дом врачей» снова хотят снести

Нателла Рустамова, собкор 00:23

Об осуществляемом ООО Fədək ничем не обоснованном сносе бывшего «Дома врачей» на проспекте Азадлыг, 80 haqqin.az уже рассказывал. Никакие органы официально здание аварийным не признавали, не сделано это и в судебном порядке. Исполнительные органы, судя по всему, никаких мер, чтобы воспрепятствовать сносу, не предприняли, и после некоторого перерыва, буквально на днях, стройкомпания, уверившись в своей безнаказанности, осуществила самый настоящий разбой: у жильцов взламывали двери, выносили мебель и грузили ее на машины, а потом так же насильно перевозили людей со всем их скарбом на съемные квартиры.

Предыстория такова: в 2017 году строительная компания ООО Fədək сообщила жильцам, что их дом будет снесен, а на его месте появится многоэтажка, в которой всем жителям предоставят полностью отремонтированные квартиры площадью больше, чем у них есть сейчас. На состоявшейся в том же году встрече жителей дома с представителями Насиминской исполнительной власти было заявлено, что здание потеряло запас прочности и потому внесено в пилотный проект Кабмина по сносу аварийных и искажающих облик Баку зданий. Сами жильцы не замечали никаких изъянов в своем крепком и надежном доме, но их никто слушать не захотел. Никакой экспертизы на аварийность дома никогда не проводилось, и никаких официальных документов о причинах сноса никому предъявлено не было. Несмотря на возражения, квартировладельцам предложили соглашение, по которому строительство нового дома займет два года, и в этот период жильцам будет оплачиваться проживание в арендованных квартирах. Но обитатели дома решили выяснить репутацию строительной компании и узнали, что в отношении учредителя ООО Fədək Явера Гурбанова в 2013 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в строительной сфере. Правда, тогда он являлся директором ООО Eyfel. Этот факт всех насторожил, а когда Fədək не оплатило работу подрядной компании, которая в течение нескольких месяцев рыла котлован под новостройку, люди и вовсе встревожились и отказались покидать свои квартиры. Однако ООО решило взять их измором. В доме, где продолжали жить люди, молодчики из Fədək принялись разрушать крышу, чердак, ломать лестничные проемы, кувалдой пробивать несущие конструкции. Некоторые жильцы, не выдержав грохота и пыли и возможности обрушения стен, съехали из своих квартир. Воодушевленное тем, что из-за опасений обрушения отдельные собственники жилья съехали, ООО продолжило погром здания. В первую очередь были снесены стены и разломаны балконы в освободившихся квартирах. Два года с утра до вечера бригады вандалов в строительных комбинезонах методично разрушали здание, в котором, рискуя в любую минуту оказаться под обломками, жили более 40 семей, почти 100 человек. Усердие и спешка Fədək, в принципе, понятны – чем больше разрушений, тем дом менее устойчив, то есть на самом деле в аварийном состоянии, а значит можно безнаказанно завладеть выгодным участком в центре города. Все обращения жильцов в различные государственные органы остались безрезультатными. С 2018 года Насиминская ИВ твердо встала на сторону строительной компании, которая, в свою очередь, заваливала суды исками против собственников квартир. Между тем закон был на стороне жильцов.