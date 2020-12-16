Армян призвали сдать оружие... добровольно

Выданное для ведения боевых действий в Карабахе оружие необходимо вернуть до 10 января 2021 года. Это требование относится к гражданам Армении, если они получили оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе.

Армянские СМИ пишут, что сдать необходимо оружие, боеприпасы, средства связи, приборы, подлежащие официальной регистрации, а также другие особые приборы (ночного и дневного видения, тепловизоры и прицелы).

С 11 января тех, кто не сдаст оружие, будут преследовать по законам Армении.