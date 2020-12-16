Новую мутацию коронавируса нашли в Африке

Прежде неизвестную разновидность вируса SARS-CoV-2 нашли в Африке. Об этом сообщило министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики.

Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Министр здравоохранения страны Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.