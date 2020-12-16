Игорь Коротченко: «Они что, пойдут против российских миротворческих сил?»

Претензии по поводу поражения в карабахском конфликте следует обращать не к Николу Пашиняну, а к самой Армении, к ее прежнему руководству и к ее армии, сказал российской газете «Взгляд» военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло сегодня в режиме видеоконференции.

«Это спокойная констатация положения дел», – отметил Коротченко по поводу слов Ильхама Алиева о том, что в поражении Армении в Нагорном Карабахе виноват не столько премьер-министр Армении Никол Пашинян - это не он создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.