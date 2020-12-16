После весеннего подъема заболеваемости летом она действительно существенно пошла на спад, и тогда многие кивали на Швецию как на заслуживающий подражания пример: дескать, они не испугались и оказались правы. Но вот осенью поднялась вторая волна, и шведский опыт перестал быть привлекательным.

Стефан Лёвен, премьер-министр, днем ранее сказал, что шведские эксперты недооценили вероятность второй волны пандемии. Имелся в виду, конечно, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, автор идеи о коллективном иммунитете, придерживаясь которой, власти отказались от строгих карантинных мер, которые предпринимались в других странах.

В землях, «ленах», Сконе и Стокгольм заявили, что откладываются все операции, кроме неотложных, чтобы справиться с наплывом пациентов с COVID-19. Причем в Сконе не намерены возвращаться к нормальному порядку раньше 31 января.

Общее количество смертей, связанных с пандемией, достигло в Швеции почти 8 тысяч, причем лишь за последнюю неделю умерло 500 человек. Смертность от COVID-19 составляет 766,2 на миллион, и это почти в десять раз выше, чем в соседних Норвегии и Финляндии, почти в пять раз больше, чем в Дании. Во Франции, Италии, Испании и Британии дела обстоят хуже, но там и плотность населения намного выше, чем в Швеции. Шведское агентство статистики отметило, что восемь тысяч смертей в ноябре от всех причин - это самый высокий показатель в истории страны с 1918 года, когда свирепствовала «испанка».

Эпидемия очень сильно ударила по шведским старикам. Около 90% умерших составили люди старше 70 лет, требующие постоянного ухода. Оказалось, что социальная система вообще не готова к эпидемии, для этого не было ни условий, ни ресурсов, ни подготовленных кадров. Идет разговор о необходимости полного реформирования системы ухода за пожилыми людьми, то есть той части шведского государства всеобщего благосостояния, которым здесь так гордились.

Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл отказался комментировать слова короля, заявившего о провале, и в очередной раз пообещал, что скоро поворотная точка, и пандемия снова пойдет на спад. Но свежие опросы общественного мнения фиксируют падения доверия и к власти, и к медицинским экспертам. Компания Ipsos провела исследование по заказу газеты Dagens Nyheter, и выяснилось, что Тегнеллу теперь доверяют 59%, это много, но еще недавно было на 13% больше. Доверие к Национальному агентству по здравоохранению упало с 68% до 52%. А общая поддержка действий власти оказалась на рекордно низком уровне в 34%.

Все это время советы властей сводились к призывам к гражданам быть осмотрительными и соблюдать нормы гигиены и социальную дистанцию. Маски не были обязательны за пределами больниц. Сейчас Швеция идет на введение запрета на общественные собрания больше восьми человек, переводит школы на дистанционное обучение, вводит запрет на продажу алкоголя после десяти вечера. Людей просят избегать по возможности общественного транспорта и оживленных мест. Но, по шведской традиции, это опять-таки просьбы, а не жесткие распоряжения с угрозой штрафа. Граждан заставлять нельзя, уверены в Швеции, только убеждать. Получается не очень.