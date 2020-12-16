Евросоюз подходит к Азербайджану по-хитрому: «И газ, и Карабах»

Евросоюз хочет заключить новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном, в том числе по закупкам газа, а также принимать участие в урегулировании в Нагорном Карабах е. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета партнерства ЕС - Азербайджан.

"ЕС хочет заключить новое амбициозное и всеобъемлющее соглашение по сотрудничеству с Азербайджаном, основанное на соблюдении демократии, прав человека и фундаментальных свобод. Это будет способствовать диверсификации азербайджанской экономики и развитию наших торговых отношений, а также будет способствовать развитию нашего партнерства в самой широкой форме, - приводит слова Борреля ТАСС. - ЕС готов поддерживать и формировать долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в тесном взаимодействии с Минской группой ОБСЕ".

В свою очередь, еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий подчеркнул заинтересованность Евросоюза в развитии газового сотрудничества с Азербайджаном. Он напомнил, что Брюссель ожидает получения первых поставок газа из Азербайджана по Южному газовому коридору до конца текущего года, и отметил, что Брюссель изучает возможность продлить этот газотранспортный проект на Западные Балканы.