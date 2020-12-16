В новом фильме Гамлет станет женщиной

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Настало время вернуть ее и сделать свою версию, столь кровавую и безумную, что заставит его перевернуться в могиле. Сделаем Гамлета великим снова!» — сказал режиссер Али Аббаси, пишет РБК.

По словам актрисы Нуми Рапас, «Гамлет» — проект ее мечты. Она добавила, что находится в предвкушении работы с Али и группой Meta Film, которые, по ее мнению, представляют собой «творческий союз величайшего уровня». «Они смелые, настроены новаторски и всегда на высоте. Взять датскую историю со скандинавскими корнями и воплотить ее на экране вместе с этими людьми — настоящая мечта», — сказала Нуми Рапас.

Иранец Али Аббаси окончил киношколу в Дании и в 2016 году дебютировал в полном метре с фильмом «Шелли», который был отобран в секцию «Панорама» Берлинского кинофестиваля. Второй фильм Аббаси — «На границе миров» в 2018 году взял награду в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.