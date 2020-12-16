Переговоры Джейхуна Байрамова и главы европейской дипломатии

В Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз. Азербайджан был представлен на заседании делегацией во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, Евросоюз - делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В состав делегации ЕС также вошел комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Варгелий.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что на заседании стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном с момента последнего заседания Совета сотрудничества и достижениях, достигнутых в этом направлении.

Было отмечено, что в 2020 году, несмотря на пандемию, торговые связи развиваются, ЕС является основным торговым партнером Азербайджана.

Стороны обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере, начало деятельности Южного газового коридора, а также транспортные и связующие проекты, большой потенциал Азербайджана в этом направлении, инвестиции и другие темы.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседников о последней ситуации в регионе. До внимания делегации ЕС были доведены вопросы, связанные с подписанным 10 ноября трехсторонним заявлением, реализацией вопросов, вытекающих из этого соглашения, новым форматом безопасности и рамками сотрудничества, созданными соглашением в регионе.

Жозеп Боррель отметил важность оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям в регионе и, в частности, готовность ЕС оказать помощь. Была подчеркнута возможность участия ЕС в постконфликтном этапе восстановления и реконструкции.