Туманные перспективы азербайджанской борьбы по итогам неудачи на Кубке мира
Сборная Азербайджана неудачно выступила на первом в истории борьбы индивидуальном Кубке мира в Белграде. Наша команда была представлена в 20 весовых категориях и смогла завоевать лишь шесть медалей, причем ни одной золотой.
Серебряных наград удостоились борец греко-римского стиля Исламбек Дадов (67 кг) и вольник Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг). Бронза у классиков Эльдениза Азизли (55 кг) и Беки Канделаки (130 кг), вольницы Элис Маноловой (65 кг) и вольника Гаджи Алиева (65 кг).
Отсутствие золотых медалей в турнире, в котором участвовали далеко не все сильнейшие сборные, не может не настораживать. Что было бы, если в Белград, к примеру, приехали бы сборные США, Казахстана, Японии, Грузии…? Или если бы Иран и Индия отправили в Сербию полные составы? В таком случае, вероятнее всего, медалей у сборной Азербайджана было бы еще меньше.
А ведь впереди квалификационные турниры за право выступать на Олимпиаде в Токио. У Азербайджана на данный момент лишь две олимпийские лицензии из 18. Их завоевали наши прославленные спортсмены - Шариф Шарифов (вольная борьба, 97 кг) и Мария Стадник (женская борьба, 48 кг). Справедливости ради надо сказать, что ни Шарифов, ни Стадник в Кубке мира не участвовали. Они могут спокойно готовиться к Олимпийским играм. Другим же борцам сейчас нужно думать о непростой задаче попадания в Токио.
Европейский квалификационный турнир пройдет в марте в Будапеште, а мировой – в апреле-мае в Софии. На обоих соревнованиях в каждом весе будут разыгрываться по две путевки на Олимпиаду. То есть нужно будет пробиться в финал. Сделать это будет сложно. Например, на Кубке мира в олимпийской категории в финал вышел лишь один Исламбек Дадов (67 кг).
Все это может привести к тому, что на Олимпиаду в Японию сборная Азербайджана по борьбе отправится рекордно маленьким составом. Если на Играх 2016 года в Рио Азербайджан представляли 14 борцов, и они принесли стране 9 из 18 завоеванных медалей, то на этот раз даже завоевание 9 лицензий может оказаться для наших борцов задачей недостижимой.
На Кубке мира слабая подготовка азербайджанских борцов была заметна невооруженным глазом. Сколько разгромных поражений потерпели наши спортсмены в Белграде! И нет смысла оправдывать неудачу пандемией, ведь соперники тоже находятся в карантинных условиях.
Много вопросов к тренерам. Для тех, кто смотрел прямые трансляции из столицы Сербии, наверняка запомнились некоторые странные действия нашего тренерского штаба вольников во главе с Намиком Абдуллаевым. Неоправданная подача протестов порой только вредила нашим борцам, а невнятные выкрики с тренерской позиции вряд ли могли мотивировать спортсменов.
Хочется верить, что за три месяца, которые остались до первого лицензионного турнира, тренерам наших команд удастся выправить ситуацию. Пока же перспективы азербайджанской борьбы выглядят крайне туманными, а вместе с ней и шансы всей олимпийской сборной Азербайджана, ведь борьба на Олимпиадах традиционно приносит стране большую часть завоеванных медалей.