Сборная Азербайджана неудачно выступила на первом в истории борьбы индивидуальном Кубке мира в Белграде. Наша команда была представлена в 20 весовых категориях и смогла завоевать лишь шесть медалей, причем ни одной золотой.

Серебряных наград удостоились борец греко-римского стиля Исламбек Дадов (67 кг) и вольник Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг). Бронза у классиков Эльдениза Азизли (55 кг) и Беки Канделаки (130 кг), вольницы Элис Маноловой (65 кг) и вольника Гаджи Алиева (65 кг).

Отсутствие золотых медалей в турнире, в котором участвовали далеко не все сильнейшие сборные, не может не настораживать. Что было бы, если в Белград, к примеру, приехали бы сборные США, Казахстана, Японии, Грузии…? Или если бы Иран и Индия отправили в Сербию полные составы? В таком случае, вероятнее всего, медалей у сборной Азербайджана было бы еще меньше.

А ведь впереди квалификационные турниры за право выступать на Олимпиаде в Токио. У Азербайджана на данный момент лишь две олимпийские лицензии из 18. Их завоевали наши прославленные спортсмены - Шариф Шарифов (вольная борьба, 97 кг) и Мария Стадник (женская борьба, 48 кг). Справедливости ради надо сказать, что ни Шарифов, ни Стадник в Кубке мира не участвовали. Они могут спокойно готовиться к Олимпийским играм. Другим же борцам сейчас нужно думать о непростой задаче попадания в Токио.

Европейский квалификационный турнир пройдет в марте в Будапеште, а мировой – в апреле-мае в Софии. На обоих соревнованиях в каждом весе будут разыгрываться по две путевки на Олимпиаду. То есть нужно будет пробиться в финал. Сделать это будет сложно. Например, на Кубке мира в олимпийской категории в финал вышел лишь один Исламбек Дадов (67 кг).

Все это может привести к тому, что на Олимпиаду в Японию сборная Азербайджана по борьбе отправится рекордно маленьким составом. Если на Играх 2016 года в Рио Азербайджан представляли 14 борцов, и они принесли стране 9 из 18 завоеванных медалей, то на этот раз даже завоевание 9 лицензий может оказаться для наших борцов задачей недостижимой.