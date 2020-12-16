Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 08:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял накануне директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Перед встречей в Баку директор ФСБ РФ провел краткосрочную встречу в Ереване с главой СНБ Армении Арменом Абазяном. Визит в Закавказье генерал Бортников совершал уже в новом качестве. По решению президента Владимира Путина к многочисленным обязанностям директора ФСБ добавилась еще одна – курирование вопросов, связанных с выполнением трехсторонних соглашений, принятых в ночь с 9 на 10 ноября. В компетенции директора ФСБ теперь и вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, и деятельность российских пограничников в регионе, и вопросы обеспечения безопасности миротворческого контингента.

Не стоит забывать и о том, что в поле зрения Александра Бортникова находится и оперативная обстановка в зонах ответственности миротворцев: наличие там армянских «окруженцев», диверсионная и террористическая активность и предпосылки к ней. Словом, сводки по Нагорному Карабаху кладутся ему на стол три раза в сутки. Он же готовит сводку по ситуации для президента Владимира Путина. Столь пристальное внимание к Нагорному Карабаху совершенно не случайно. Поскольку вот уж воистину: «Чем дальше в лес, тем толще армянские партизаны». Стремление армянской стороны хоть в чем-то да выкрутить ситуацию в свою сторону, помноженное на полную запущенность в государственных, казалось бы, вопросах, создает Аппарату Александра Бортникова, работающему на Нагорно-Карабахском направлении, проблемы одна за другой. Вот, к примеру, заявляет Пашинян, что Ереван и Баку после завершения войны в Карабахе проводят уточнение границ на основе территориального разграничения в советские времена. По его словам, «процесс проходит с помощью установления GPS-координат». А на деле все значительно сложнее. Бывший председатель Госкомитета кадастра недвижимости Армении Сархат Петросян сообщил, что армянская государственная некоммерческая организация «Геодезия и картография», которая должна была заниматься проблемами демаркации и делимитации границы, частично была упразднена в 2020 году и превратилась «в организацию, занимающуюся исключительно регистрацией имущества, забыв про очень важные функции». В результате с армянской стороны исчезли или отсутствуют соответствующие географические карты. Где заканчивается откровенное разгильдяйство и некомпетентность властей Армении, а где начинается откровенный саботаж – понять порой бывает сложно. И если исчезают карты государственной значимости – что уж говорить о картах минных постановок, точнее – о хаотичном минировании сепаратистами территорий, которые возвращались Азербайджану.