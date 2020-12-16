Александр Бортников в Баку и Ереване: границы, миротворцы и не только по горячим следам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял накануне директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Перед встречей в Баку директор ФСБ РФ провел краткосрочную встречу в Ереване с главой СНБ Армении Арменом Абазяном.
Визит в Закавказье генерал Бортников совершал уже в новом качестве. По решению президента Владимира Путина к многочисленным обязанностям директора ФСБ добавилась еще одна – курирование вопросов, связанных с выполнением трехсторонних соглашений, принятых в ночь с 9 на 10 ноября.
В компетенции директора ФСБ теперь и вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, и деятельность российских пограничников в регионе, и вопросы обеспечения безопасности миротворческого контингента.
Не стоит забывать и о том, что в поле зрения Александра Бортникова находится и оперативная обстановка в зонах ответственности миротворцев: наличие там армянских «окруженцев», диверсионная и террористическая активность и предпосылки к ней. Словом, сводки по Нагорному Карабаху кладутся ему на стол три раза в сутки. Он же готовит сводку по ситуации для президента Владимира Путина.
Столь пристальное внимание к Нагорному Карабаху совершенно не случайно. Поскольку вот уж воистину: «Чем дальше в лес, тем толще армянские партизаны». Стремление армянской стороны хоть в чем-то да выкрутить ситуацию в свою сторону, помноженное на полную запущенность в государственных, казалось бы, вопросах, создает Аппарату Александра Бортникова, работающему на Нагорно-Карабахском направлении, проблемы одна за другой.
Вот, к примеру, заявляет Пашинян, что Ереван и Баку после завершения войны в Карабахе проводят уточнение границ на основе территориального разграничения в советские времена. По его словам, «процесс проходит с помощью установления GPS-координат».
А на деле все значительно сложнее. Бывший председатель Госкомитета кадастра недвижимости Армении Сархат Петросян сообщил, что армянская государственная некоммерческая организация «Геодезия и картография», которая должна была заниматься проблемами демаркации и делимитации границы, частично была упразднена в 2020 году и превратилась «в организацию, занимающуюся исключительно регистрацией имущества, забыв про очень важные функции». В результате с армянской стороны исчезли или отсутствуют соответствующие географические карты.
Где заканчивается откровенное разгильдяйство и некомпетентность властей Армении, а где начинается откровенный саботаж – понять порой бывает сложно. И если исчезают карты государственной значимости – что уж говорить о картах минных постановок, точнее – о хаотичном минировании сепаратистами территорий, которые возвращались Азербайджану.
Печальный итог – в пятницу российский офицер погиб при разминировании. Ереван затягивает вопрос, российские миротворцы несут потери – и потому в ходе краткой встречи с полковником Арменом Абазяном генерал армии Бортников настоятельно потребовал решить этот вопрос, при необходимости – мобилизовать оперсостав армянской СНБ для установления истинной картины минных постановок.
Требовательность и категоричный тон здесь вполне уместны. Александр Бортников из той старой школы, которая исповедовала принцип «Не умеешь – научим, не хочешь - заставим». Да и сама армянская сторона другого диалога, кроме как с позиции силы, не воспринимает. Ереван пытается насытить трехсторонние соглашения «новыми смыслами и новой географией», но директор российской ФСБ не намерен потакать ревизионизму армянской стороны.
Естественно, разговор в Баку, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым шел совершенно в других тонах, с максимальным уважением сторон друг к другу и при полном понимании сложности решаемых Москвой и Баку задач. Выработка единых стандартов и правил по демаркации и делимитации границ, обеспечение безопасности российских миротворцев и вопросы их взаимодействия со спецслужбами Азербайджана – все это было обсуждено со скрупулёзностью и тщательностью, присущей как президенту Ильхаму Алиеву, так и директору Бортникову.
Кроме того, на встрече был поднят вопрос о возможных вылазках в освобожденные районы Азербайджана диверсионно-разведывательных групп смешанного состава – профессионалы-наемники и одураченные реваншистами добровольцы из Армении. В этой связи стороны обменялись рядом информационно-аналитических материалов, подготовленных специально к этой встрече.
«Два мира – два разных подхода к вопросам государственной безопасности, - обронил один из людей, сопровождающих Александра Бортникова в этой поездке. – Высокий профессионализм в Баку и мутные игры в Ереване». Но директору ФСБ к таким сложностям не привыкать…