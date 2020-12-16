Помпео назвал Россию врагом США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", — сказал Помпео в интервью радиошоу Марка Левина.

Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом. Сам Помпео ранее на этой неделе, высказываясь об отношении Вашингтона к Москве, использовал формулировку "реальный вызов".