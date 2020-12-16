Минобороны показало освобожденный Агдамкенд видео
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Агдамкенд Агдамского района.
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Агдамкенд Агдамского района.
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