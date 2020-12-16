В Евросоюзе поставили на место Сороса

Исторический потому что впервые за годы его существования он составляет 1,82 триллиона евро, и в нем заключена многомиллиардная часть кредитов для восстановления экономик стран союза. Впервые таким образом Брюссель выступает как федеральный центр, действующий в интересах всех государств-членов.

На прошлой неделе руководители 27 государств-членов Евросоюза в результате долгих и трудных переговоров с двумя «строптивцами» - лидерами Польши и Венгрии - приняли многолетний исторический бюджет ЕС.

После преодоления грозившего ЕС вето со стороны Польши и Венгрии, согласно договоренностям, частью огромного финансового пакета явился механизм выплат денег в зависимости от соблюдения основных правовых принципов.

Как мы уже сообщали, скандальный миллиардер Джордж Сорос пытался вмешаться в эту игру со своими опасными советами. Однако получил резкий отпор со стороны премьера Словакии.

Вероятно, что и в Брюсселе увидели за его «советом» попытку развалить Евросоюз. И там вовремя среагировали, отметя его предложения, не сказав ничего публично, а предпочтя как бы не заметить его провокационную публикацию в издании. То есть Сорос получил по носу и был поставлен на место.

Это важное соглашение далось Европе нелегко. Благодаря умелому посредничеству Германии, председательствующей сейчас в ЕС, и Польша, и Венгрия согласились подписать документ. Благодаря этому теперь разблокированы огромные средства, которые пойдут на борьбу с Covid-19, строительство автострад, на защиту окружающей среды от климатических изменений, на улучшение системы образования молодежи.

Щекотливый вопрос возможного вето звучал не только из Варшавы и Будапешта. Буквально накануне брюссельского саммита в верхах в кулуарах появилась неожиданная информация, что вето могут применить Нидерланды. А еще ранее подобный тревожный сигнал звучал из Лиссабона. Правда, из других соображений. То есть крайне необходимое Евросоюзу соглашение висело на волоске.

И все же компромисс был найден, серьезно не затронув интересы поляков и венгров. При этом и премьер Польши Матеуш Моравецки, и его коллега из Венгрии Виктор Орбан оставили за собой право подать иск в Конституционный суд ЕС в Люксембурге с требованием рассмотреть законность включения болезненного пункта о соблюдении законности в пакет финансовой помощи. Это эксперты считают безусловной победой обоих политиков. По их мнению, теперь ясно, что Евросоюз — это не только институции в Брюсселе, но именно союз полноправных государств-членов.

Сами лидеры двух стран не скрывали своего удовлетворения и даже радости — в итоге их страны получили сильные гарантии от ЕС и сотни миллиардов евро.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский, который все время критиковал нынешние власти страны, а накануне саммита вместе с двумя другими экс-президентами выступил против позиции своей страны, после подписания соглашения в Брюсселе высоко оценил действия премьера Моравецкого, назвав их победой.

Произошедшее — серьезный сигнал о том, что союз 27-ми способен преодолевать кризисные моменты и его жизнеспособность доказана именно в такой непростой момент. А значит, вопреки скептикам, у ЕС есть будущее.