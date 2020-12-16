Пашинян: Армения отходит к своим международно признанным границам обновлено
«Армянская сторона отходит к своим международно признанным границам». Об этом в своем видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В эти дни в районе Сюника происходит уточнение границ. Точнее, вооруженные силы Армении, пограничные силы размещаются на международно признанных границах Армении. Это, конечно, приводит к определенным изменениям в знакомой нам среде, создает определенные сложности и неудобства. Сегодня размещением на наших международно признанных границах мы создаем новую гарантию безопасности для Сюника», - сказал Никол Пашинян.