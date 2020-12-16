Второй день международной онлайн-конференции World Net Summit, проводимой при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН и ООО FA International Trade Events, продолжился интересными панелями.

Он поздравил Азербайджан с окончанием нагорно-карабахского конфликта, победой в Отечественной войне и попросил у Аллаха упокоения душ всех наших шехидов.

«С наших юных лет мы ощущали боль Карабаха. Сегодня в результате огромных усилий азербайджанской и турецкой армий эта боль прошла. Мы гордимся тем, что национальные технологии, произведенные нашей страной, сыграли роль в победе. Истинные победители – это шехиды. Да здравствуют наши армии! Да здравствует братство Азербайджана и Турции!» - заявил С.Байрактар.

Далее он подробно рассказал о деятельности и стратегии развития компании в индустрии дронов, важной роли дронов в национальном военно-промышленном движении. По словам С.Байрактара, Турция в настоящее время входит в число шести стран, занимающихся производством дронов.

В ходе своего выступления С.Байрактар также проинформировал о беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2, использовавшихся в Отечественной войне. По его словам, эти аппараты были экспортированы в четыре страны, в том числе в Азербайджан. 93% деталей Bayraktar TB2, в которых используется искусственный интеллект, являются местным производством.

Он также отметил, что в период пандемии началось производство искусственных респираторов, и рассказал о структуре этих устройств.

С.Байрактар сообщил, что ими создан инкубационный центр Türkiye Teknoloji Takımı: «Наш центр работает в области искусственного интеллекта, «Интернета вещей», современных технологий. Наша главная цель – дать молодым людям возможность получить новые знания и навыки и достичь успехов в этом направлении».