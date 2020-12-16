Сельджук Байрактар: Мы гордимся, что наши технологии сыграли роль в победе Азербайджана фото
Второй день международной онлайн-конференции World Net Summit, проводимой при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН и ООО FA International Trade Events, продолжился интересными панелями.
Технический директор турецкой компании Baykar Makina и создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Сельджук Байрактар, поприветствовав участников, выразил благодарность министру транспорта, связи и высоких технологий Рамину Гулузаде за приглашение.
Он поздравил Азербайджан с окончанием нагорно-карабахского конфликта, победой в Отечественной войне и попросил у Аллаха упокоения душ всех наших шехидов.
«С наших юных лет мы ощущали боль Карабаха. Сегодня в результате огромных усилий азербайджанской и турецкой армий эта боль прошла. Мы гордимся тем, что национальные технологии, произведенные нашей страной, сыграли роль в победе. Истинные победители – это шехиды. Да здравствуют наши армии! Да здравствует братство Азербайджана и Турции!» - заявил С.Байрактар.
Далее он подробно рассказал о деятельности и стратегии развития компании в индустрии дронов, важной роли дронов в национальном военно-промышленном движении. По словам С.Байрактара, Турция в настоящее время входит в число шести стран, занимающихся производством дронов.
В ходе своего выступления С.Байрактар также проинформировал о беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2, использовавшихся в Отечественной войне. По его словам, эти аппараты были экспортированы в четыре страны, в том числе в Азербайджан. 93% деталей Bayraktar TB2, в которых используется искусственный интеллект, являются местным производством.
Он также отметил, что в период пандемии началось производство искусственных респираторов, и рассказал о структуре этих устройств.
С.Байрактар сообщил, что ими создан инкубационный центр Türkiye Teknoloji Takımı: «Наш центр работает в области искусственного интеллекта, «Интернета вещей», современных технологий. Наша главная цель – дать молодым людям возможность получить новые знания и навыки и достичь успехов в этом направлении».
Он добавил, что азербайджанская молодежь также пройдет практику в компании Baykar Makina.
Выступивший на конференции заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде сказал, что проведение онлайн-встреч в период пандемии имеет большое значение. Он подчеркнул, что международная онлайн-конференция World Net Summit внесла позитивный вклад в развитие взаимоотношений между государственным и частным секторами, международными организациями и зарубежными странами.
Один из основателей всемирно известной компании Apple Стив Возняк пожелал успехов конференции, отметив, что в современный период технологии стремительно развиваются и покорили человечество.
Выступивший на онлайн-конференции главный редактор журнала Entrepreneur Джейсон Фейфер сказал, что люди не любят перемены и сопротивляются им, но на самом деле инновации имеют историческое значение.
В конференции также приняли участие представители государственных органов, частного сектора, международных организаций, высокопоставленные государственные лица зарубежных стран и другие зарубежные эксперты.
В рамках международной конференции World Net Summit, которая продлилась 2 дня, были организованы такие международные онлайн-панели, как Monex Summit Caspian, Global Influencer Day, Government Address, AutoTech Conf, StartUp Academy, Venture Summit, Corporate Innovation Forum, охватывающие интернет, финансы, банкинг, технологии, транспорт, инвестиции, бизнес, страхование, инновации и другие сопутствующие области (https://worldnetsummit.com/).
Отметим, что World Net Summit является важной платформой, объединяющей представителей международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малых и средних предпринимателей, инвесторов, экспертов и стартаперов.