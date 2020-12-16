За азербайджанскую нефть дают почти 53 доллара

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 18 декабря составила 52,79 доллара за баррель, что на 0,6 доллара больше предыдущего показателя, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 52,21 доллара за баррель, что на 0,6 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку–Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 50,09 доллара за баррель, что на 0,43 доллара больше предыдущего показателя.