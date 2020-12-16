Американская военная база подверглась обстрелу в Афганистане

Четыре ракеты ударили в субботу, 19 декабря, по базе Военно-воздушных сил США «Баграм» в афганской провинции Парван, передает телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.

Отмечается, что ракеты были выпущены со стороны района Каландархил. Местная полиция нашла десять ракет BM-12, размещенных на небольшой платформе, с которой совершался запуск. Правоохранители предотвратили запуск шести из них.

По данным телеканала 1TV News, представитель НАТО подтвердил факт инцидента и сообщил, никто не пострадал в результате атаки.