Лучшие новогодние подарки для нее - ТОП 7

Женщины любят выглядеть модно даже отвечая на звонки. Поэтому, если решили дарить смартфон, нужно обращать внимание не только на его функционал, но и на дизайн. Подарите ей iPhone 11 с фиолетовым корпусом! Мы уверены, что этот подарок ей очень понравится, и он непременно станет любимым аксессуаром вашей леди. Если вы уже подарили ей iPhone 11 в прошлом году, на этот раз можете подарить один из последних моделей iPhone 12 . Кто откажется от iPhone? Эти и другие продукты Apple можно найти в Kontakt Home , официальном центре продаж в Азербайджане.

Женщины заслуживают всего самого лучшего. Учитывая, что получать подарки любит каждая женщина, вам следует уже сейчас позаботится о новогодних презентах. Kontakt Home, принимая во внимание пожелания женщин, подготовил список подарков, способных порадовать их. Данными подарками вы на все 100% завоюете сердца всех женщин: жены, матери, сестры или коллеги.

2. РОБОТ-ПЫЛЕСОС – СДЕЛАЕТ ЕЕ САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ, А ВАС СУПЕРГЕРОЕМ

Если ваша любимая не успевает выполнять домашнюю работу и часто просит вас о помощи, подарите ей робот-пылесос. С этим подарком вы точно не прогадаете и в превратитесь в ее глазах в супергероя, который избавил ее от пыльной работы. Теперь она сможет больше времени уделять любимым занятиям и вам, доверив уборку роботу. Вдобавок, вы сами отдохнете от звука пылесоса, ведь роботы работают в полной тишине.

3. СМАРТ ЧАСЫ – ТАКИЕ ЖЕ УМНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ, КАК ОНА

Умные часы - идеальный подарок для деловой женщины. Эти часы значительно повысят качество ее работы. Ведь с этими часами она сможет легко отслеживать план дня, список дел, специальные расписания и другую важную информацию. А если вы хотите, чтобы часы также радовали ее своим дизайном, вам нужно приобрести модель Huawei Watch Fit. С ними ваша дама будет чувствовать себя более уверенной и модной.

4. AIRPODS PRO – ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЛЮБЯЩИХ УШАМИ

Встаньте на колени перед любимой, достаньте из кармана коробку Apple AirPods Pro и произнесите «С праздником, дорогая»! Мы обещаем, что это будет выглядеть так же эффективно, как и предложение руки и сердца! Все мы знаем, что продукты Apple любят не только за их функциональность, но и за креативный дизайн. Однако мы уверены, что дамы, которые любят ушами, также оценят качество звуковой системы и удобство AirPods Pro.

5. ФЕН REMINGTON – ВМЕСТО САЛОНА КРАСОТЫ

Фен Remingtonс тремя насадками заменит поход в салон красоты. Кудрявая, воздушная и приглаженная прическа - с этим феном ваша дама сможет быстро высушить и уложить волосы. Кроме того, благодаря функции ионизации ее волосы всегда останутся здоровыми и не будут страдать от сухости. Итак, если вы хотите видеть свою любимую ухоженной и счастливой каждый день, а также сэкономить время и деньги, потраченные на салоны, подарите ей фен Remington.

6. ПОСУДОМОЙКА – ПУСТЬ ЛУЧШЕ ОНА ИГРАЕТ СВОИМИ ВОЛОСАМИ, А НЕ ВОДОЙ

Вы любите устраивать большие вечеринки, каждый праздник у вас собирается вся семья, но в конце дня мыть всю посуду обязуется ваша любимая. Она может не жаловаться, но если вы сами чувствуете, что любимая устает, обязательно подарите ей посудомоечную машину. В качестве модели предлагаем посудомойку Bosch с 4 программами. Посудомоечную машину, которая подойдет вашей кухне и облегчит работу, можете заказать со специальной скидкой перейдя на kontakt.az.

7. МАССАЖЕР – СПА ПРОЦЕДУРА У ВАС ДОМА

Наверное, нет человека, который не любил бы массаж. Если вы хотите, чтобы ваша дама всегда чувствовала себя комфортно, подарите ей массажер. А если ваша любимая весь день проводит на ногах, идеальным подарком для нее может стать Spa BEURER для ног. С трехрежимным массажером настоящие SPA-процедуры придут прямо к вам домой.

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