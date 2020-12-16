С итальянскими компаниями обсуждался вопрос восстановления освобожденных территорий

Министр энергетики, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Парвиз Шахбазов провел видеоконференцию с государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано, сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Стороны обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в том числе сотрудничества с итальянскими компаниями в восстановлении освобожденных территорий.

В ходе встречи сопредседатель Манлио Ди Стефано выразил удовлетворение своим недавним визитом в Баку и встречами с президентом Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами, отметив, что между двумя странами прошли плодотворные переговоры по развитию политического, экономического и энергетического сотрудничества.

На встрече было отмечено, что особо поощряется сотрудничество с компаниями из дружественных стран по восстановлению освобожденных территорий. В этой связи обсуждались вопросы восстановления энергетической инфраструктуры, градостроительства, разминирования, восстановления исторических памятников, реализации проектов в сфере туризма и сельского хозяйства совместно с итальянскими компаниями.