В Китае попросили носить маски после вакцинации

Замглавы комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил о необходимости носить маски и соблюдать остальные меры индивидуальной защиты даже после вакцинации, сообщает China Daily.

Он объяснил, что ни одна вакцина в мире пока не может дать стопроцентной гарантии. Поэтому до момента установления коллективного иммунитета следует продолжать профилактику.

Цзэн Исинь подчеркнул, что от этого зависит безопасность не только тех, кто привился, но и окружающих. Поэтому стоит чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Чиновник попросил не считать, что эти слова связаны с тем, что власти не уверены в безопасности или эффективности вакцины.

Китай объявил о начале вакцинации населения в субботу, 19 декабря. Какую именно вакцину будут использовать и сколько человек планируется привить на начальном этапе, не указывается. Разработку китайской вакцины ведут CanSino Biologics и Институт биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук.