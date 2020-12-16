Известный американский журнал Time опубликовал 100 самых значимых фотографий 2020 года.

Как сообщает haqqin.az, в данную подборку попала и фотография, сделанная после ракетного удара со стороны Армении по мирным жителям азербайджанского города Барда.

"28 октября сестра целует руку своего брата Фуада Исмаилова, погибшего в результате ракетного удара ВС Армении по городу Барда", - говорится в подписи к фотографии.