Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:01

«Евросоюз хочет заключить новое амбициозное и всеобъемлющее соглашение по сотрудничеству с Азербайджаном, основанное на соблюдении демократии, прав человека и фундаментальных свобод», - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Это будет способствовать диверсификации азербайджанской экономики и развитию наших торговых отношений, а также будет способствовать развитию нашего партнерства в самой широкой форме», - пояснил еврокомиссар свой приступ любви к Азербайджану.

А поскольку они, еврокомиссары, в процессе плетения интриг по одному не ездят, то Жозепа (Джузеппе, по-простому) поддержал и его коллега, еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий. Который подчеркнул заинтересованность Евросоюза в развитии газового сотрудничества с Азербайджаном. Напомнив при этом, что Брюссель ожидает получения первых поставок газа из Азербайджана по Южному газовому коридору до конца текущего года. А также не забыл помахать сладкой морковкой, отметив, что Брюссель «изучает возможность» продлить этот газотранспортный проект на Западные Балканы. Вот казалось бы – повод порадоваться, Евросоюз Баку заметил и что-то там благословил, после блестящей победы в Отечественной войне все вчерашние злопыхатели стали прямо «розовыми и пушистыми», такие душки, да еще и с заманчивыми предложениями соблазнительного характера. Диверсификация, развитие торговли и партнерства «в самой широкой форме» - дело, конечно, хорошее. Замечательное, можно сказать, дело. Вот только есть в этой жизни и в реал-политике одно негласное правило: Победителя любят все. Кроме, разумеется, потерпевших поражение. Но победитель всех любить не обязан. И к самым соблазнительным предложениям должен подходить с разборчивостью состоявшегося и состоятельного мужчины в выборе подруги.

Потому как, уж кто-кто, а Евросоюз так сюрпризы умеет в подарочной обертке паковать – замучаемся потом считать, сколько же там второго, третьего и четвертого дна, расширительных трактовок и двусмысленных толкований. Партнерство с Евросоюзом – как покупка у цыгана лошади, трезвость, еще раз трезвость и – максимальная осмотрительность, не то конфуз может случиться, не отмоешься. Так и в данном случае: предлагать-то дядюшка Джузеппе предлагает. Но все-таки хотелось бы уточнить – что именно. И вот здесь мы спотыкаемся на первой же его фразе: «ЕС готов поддерживать и формировать долгосрочное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в тесном взаимодействии с Минской группой ОБСЕ». Как Минская группа «поддерживала и формировала» - известно всем, спасибо, не надо нам такого «долгосрочного урегулирования 2.0», как-нибудь в другой раз и, желательно, не в этой жизни. А вот дальше будет еще интереснее, поскольку еврокомиссары настоятельно потребуют от Баку в качестве следующего шага «приморозить» отношения с Анкарой и Москвой. Под гарантии Евросоюза, разумеется. В которые мало кто верит - Сирии и Ирану европейцы вот тоже много чего гарантировали…